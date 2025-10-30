З акцентом на глибокому декольте: кохана Маколея Калкіна у жакеті на голе тіло прийшла на захід

Бренда Сонг / © Associated Press

Дружина Маколея Калкіна — Бренда Сонг — відвідала захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», який відбувся у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці акторка постала у лляному костюмі ультрамаринового кольору. Він складався зі штанів-палацо та однобортного жакета з глибоким декольте, який вона одягла на голе тіло.

Бренда Сонг / © Associated Press

Лук Сонг доповнила гарним укладанням із м’якими локонами, ніжним макіяжем і манікюром кольору гнилої вишні. На руках у неї були каблучки з діамантами.

Бренда Сонг / © Associated Press

Нагадаємо, Бренда Сонг на прем’єрі фільму «Пісня любові» позувала у чорно-білому вбранні від Vera Wang.