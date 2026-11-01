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- Шоу-бізнес
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З акцентом на глибокому декольте: Зої Салдана у жакеті на голе тіло прийшла на світський захід
Акторка обрала для свого виходу елегантний образ з пікантним акцентом.
Зої Салдана відвідала галавечір Airbnb у Лос-Анджелесі. Для події зірка обрала чорний штанний костюм від бренду The Row.
На ній був подовжений однобортний жакет з широкими атласними лацканами і застібкою на один ґудзик. Акторка одягла його на голе тіло, зробивши акцент на глибокому V-подібному декольте, і призібрала рукави до ліктів.
Жакет Зої поєднала з довгими широкими штянами зі стрілками, які майже повністю закривали взуття. З-під штанин визирали чорні лаковані босоніжки.
Шию зірка прикрасила сріблястим кольє з кулоном у вигляді голови пантери, оздобленої блискучими камінцями, а руки - браслетом-змією і кількома каблучками.
Волосся акторка зібрала ззаду, залишивши біля обличчя вільні пасма. Вона зробила ніжний макіяж і манікюр ніжного лавандового відтінку.
Нагадаємо, Зої Салдана у мереживних туфлях і білій сукні з декольте сходила на вечірнє шоу.