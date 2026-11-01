З акцентом на глибокому декольте: Зої Салдана у жакеті на голе тіло прийшла на світський захід

Зої Салдана / © Associated Press

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Зої Салдана відвідала галавечір Airbnb у Лос-Анджелесі. Для події зірка обрала чорний штанний костюм від бренду The Row.

На ній був подовжений однобортний жакет з широкими атласними лацканами і застібкою на один ґудзик. Акторка одягла його на голе тіло, зробивши акцент на глибокому V-подібному декольте, і призібрала рукави до ліктів.

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Зої Салдана / © Associated Press

Жакет Зої поєднала з довгими широкими штянами зі стрілками, які майже повністю закривали взуття. З-під штанин визирали чорні лаковані босоніжки.

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Зої Салдана / © Associated Press

Шию зірка прикрасила сріблястим кольє з кулоном у вигляді голови пантери, оздобленої блискучими камінцями, а руки - браслетом-змією і кількома каблучками.

© Associated Press

Волосся акторка зібрала ззаду, залишивши біля обличчя вільні пасма. Вона зробила ніжний макіяж і манікюр ніжного лавандового відтінку.

Зої Салдана / © Associated Press

Нагадаємо, Зої Салдана у мереживних туфлях і білій сукні з декольте сходила на вечірнє шоу.

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