- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
З акцентом на глибокому V-подібному декольте: модель у сукні кольору вершкового масла позувала на премії
Мері Голланд Нейдер поєднала у своєму образі ніжність і пікантність.
Американська модель Мері Голланд Нейдер відвідала щорічну церемонію вручення премії The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards у Беверлі-Гіллз.
Перед фотографами знаменитість з’явилася у легкій сукні максі кольору вершкового масла зі складками і на тонких бретельках із намистинами. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому V-подібному декольте, який підкреслив її пишні груди.
Образ Мері доповнила гладкою зачіскою, зібраною в пучок, ніжним макіяжем, золотими сережками-кільцями з камінням і золотою каблучкою.
На захід вона прийшла разом із своїми сестрами — Брукс Нейдер і Сарою Джейн Нейдер.
Нагадаємо, Мері Голланд Нейдер одягла на галаконцерт PAC NYC Icons of Culture у Нью-Йорку кислотно-салатову шовкову білизняну сукню по фігурі довжини максі.