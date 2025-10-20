З акцентом на красивому декольте: Сідні Свіні сяяла перед фотографами в оксамитовій сукні

Сідні Свіні / © Associated Press

Реклама

Сідні Свіні, яка блискавично стала голлівудською зіркою, з’явилася серед гостей галавечора в Лос-Анджелесі. На фотоколл вона вийшла без свого нового бойфренда, хоча нещодавно була з ним помічена папараці.

Дівчина одягла чорну класичну сукню від Armani Privé з розкішного оксамиту, яка ідеально сиділа на її фігурі, гарно її підкреслюючи. Сукня також мала невеликий шлейф, але головною її прикрасою стало ефектне декольте. Також вбрання мало галтер, прикрашений невеликим бантом.

Сідні Свіні / © Associated Press

Волосся Сідні зібрала у високу зачіску, яку прикрашали недбалі пасма, що спадали на її обличчя.

Реклама

Макіяж дівчини був яскравим і насиченим — її очі візажисти нафарбували сірими димчастими тінями. Також в образі були присутні коштовності, головну увагу серед яких привернула каблучка з величезним смарагдом на пальці.

Сідні Свіні / © Associated Press

До Лос-Анджелеса Сідні прилетіла просто з Лондона, де презентувала на червоній доріжці фільм «Крісті», який показували в межах Лондонського кінофестивалю. Дівчина одягла з такої нагоди вбрання британського бренду — ніжно-рожеву сукню від Alexander McQueen.

Сідні Свіні / © Associated Press