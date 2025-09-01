- Дата публікації
З акцентом на пишному декольте: італійська модель в ефектній червоній сукні позувала на галавечорі
Мадаліна Генеа у гарному образі lady in red прийшла на івент у Венеції.
Італійська модель румунського походження Мадаліна Генеа відвідала галавечір amfAR Gala Venezia 2025, який відбувся у Венеції.
Вона з’явилася там в ефектному образі, в якому привернула увагу публіки. На Мадаліні була вечірня червона сукня максі приталеного силуету. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами.
Та головним акцентом в аутфіті моделі було спокусливе декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.
Лук Генеа допонвила червоними лакованими туфлями-човниками, укладанням з легкими локонами, вечірнім макіяжем, білим манікюром і комплектом прикрас із діаманатми.