З акцентом на пишному декольте: італійська модель в ефектній червоній сукні позувала на галавечорі

Мадаліна Генеа / © Getty Images

Італійська модель румунського походження Мадаліна Генеа відвідала галавечір amfAR Gala Venezia 2025, який відбувся у Венеції.

Вона з’явилася там в ефектному образі, в якому привернула увагу публіки. На Мадаліні була вечірня червона сукня максі приталеного силуету. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами.

Та головним акцентом в аутфіті моделі було спокусливе декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Лук Генеа допонвила червоними лакованими туфлями-човниками, укладанням з легкими локонами, вечірнім макіяжем, білим манікюром і комплектом прикрас із діаманатми.