- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
З акцентом на пишному декольте: Кім Кардашян у крижано-блакитній сукні 25-річної давності з’явилася у Парижі
45-річна зірка реаліті і бізнесвумен приїхала до Франції, щоб представити серіал зі своєю участю.
Кім Кардашян у свій день народження, 21 жовтня, презентувала у Парижі юридичний драматичний серіал «Все чесно» (All’s Fair) на Disney+, у якому вона зіграла разом із Гленн Клоуз, Наомі Воттс, Сарою Полсон, Теяна Тейлор та іншими.
На рожеву доріжку зірка реаліті вийшла у розкішному образі. На ній була атласна вінтажна сукня максі крижано-блакитного кольору фасону «русалка» від бренду Christian Dior з колекції прет-а-порте сезону весна/літо 2000.
Вбрання мало блискавку на топі, рюші, вишивку з жакардових квіткових мотивів, комір і короткі рукава. Головним акцентом у її аутфіті було пишне гарне декольте. Сукня чудово підкреслила її пишні форми.
Кардашян зібрала волосся у гладку зачіску з рівним проділом, зробила насичений макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами і рожевим блиском на губах, а також довгий нюдовий манікюр. В одному вусі у неї була лаконічна діамантова сережка, а в іншому — кафа з діамантами від Repossi.
Нагадаємо, Кім Кардашян прийшла на галавечір Музею кіноакадемії у бежевому ансамблі від Maison Margiela з маскою на голові.