Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес одна з перших з’явилася на «червоній» доріжці головної модної події року — благодійному Балу Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї. Дружина мільярдера продемонструвала свою інтерпретацію дрескоду — Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»). Цьогоріч подружжя Безосів виступило спонсором Met Gala, інвестувавши у нього 10 мільйонів доларів. Та на івенті бізнесвумен позувала без чоловіка.

Лорен обрала для своєї появи розкішну темно-синю сукню від бренду Schiaparelli, виготовлену на замовлення. Вбрання натхненне культовим портретом «Мадам Ікс» (Madame X) 1884 року американського художника Джона Сінгера Сарджента. Картина, яку колись називали «найскандальнішою у світі», довгий час була однією з найвизначніших пам’яток Метрополітен-музею.

Сукня фасону «рибка» чудово обтискала гарну фігуру Лорен. Головним акцентом у її аутфіті було відверте глибоке V-подібне декольте, яке ідеально підкреслило пишний бюст Санчес.

Вбрання ззаду мало шнурівку, а також бретельки з перлин різного розміру та діамантів, одну з яких вона спустила з плеча, як це було спочатку на картині.

Дружина Безоса зробила укладання з м’якими локонами і боковим проділом, макіяж із пишними віями і глянцевим блиском на губах, а також нюдовий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки-підвіски з діамантами та перлами вагою 60 каратів від Lorraine Schwartz, а на руці сяяла каблучка з діамантом у формі голконди вагою 35 каратів.

Що відомо про картину «Мадам Ікс»

На портреті зображена відома світська красуня-американка Вірджині Амелі Авегно Готро, яка мешкала у Парижі. Вона славилася своєю драматично блідою шкірою, яку підкреслювала пудрою, і витонченим профілем. Подейкують, що Джон Сінгер ледве вмовив красуню позувати йому, адже вважав її ідеальною моделлю.

Картина «Мадам Ікс» Джона Сінгера Сарджента / © Getty Images

Робота «Мадам Ікс» Сарджента спричинила неабиякий скандал у Паризькому салоні. Глядачів обурила розпусна, на їхній погляд, поза жінки, занадто глибоке декольте і спущена з плеча бретелька сукні, які наче натякали на її готовність до зваблення. Через цькування розлюченої публіки і негативні відгуки критиків художник був змушений просити дирекцію зняти картину з виставки.

Джон Сінгер замалював скандальну бретельку і «підняв» її на плече, але це не врятувало ситуацію. Щоб захистити репутацію моделі, художник змінив назву на «Мадам Ікс», прибравши справжнє ім’я жінки. Тим не менш, скандал зруйнував репутацію Готро у вищому світі, а розчарований Сарджент переїхав до Лондона, щоб розпочати все з чистого аркуша. Картину він залишив собі.

Нагадаємо, Лорен Санчес напередодні Met Gala виступила на пресконференції у вінтажній коктейльній сукні з принтом «гусяча лапка» від John Galliano за понад 2 мільйона гривень.

