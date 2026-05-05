Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
3 хв

З акцентом на пишному декольте: Лорен Санчес одягла на Met Gala сукню, натхненну скандальним портретом – що про нього відомо

56-річна дружина мільярдера Джеффа Безоса обрала для своєї появи на головній модній події року вбрання, яке для неї створив креативний директор бренду Schiaparelli Деніел Роузберрі.

Аліна Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес одна з перших з’явилася на «червоній» доріжці головної модної події року — благодійному Балу Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї. Дружина мільярдера продемонструвала свою інтерпретацію дрескоду — Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»). Цьогоріч подружжя Безосів виступило спонсором Met Gala, інвестувавши у нього 10 мільйонів доларів. Та на івенті бізнесвумен позувала без чоловіка.

Лорен обрала для своєї появи розкішну темно-синю сукню від бренду Schiaparelli, виготовлену на замовлення. Вбрання натхненне культовим портретом «Мадам Ікс» (Madame X) 1884 року американського художника Джона Сінгера Сарджента. Картина, яку колись називали «найскандальнішою у світі», довгий час була однією з найвизначніших пам’яток Метрополітен-музею.

Сукня фасону «рибка» чудово обтискала гарну фігуру Лорен. Головним акцентом у її аутфіті було відверте глибоке V-подібне декольте, яке ідеально підкреслило пишний бюст Санчес.

Вбрання ззаду мало шнурівку, а також бретельки з перлин різного розміру та діамантів, одну з яких вона спустила з плеча, як це було спочатку на картині.

Дружина Безоса зробила укладання з м’якими локонами і боковим проділом, макіяж із пишними віями і глянцевим блиском на губах, а також нюдовий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки-підвіски з діамантами та перлами вагою 60 каратів від Lorraine Schwartz, а на руці сяяла каблучка з діамантом у формі голконди вагою 35 каратів.

Що відомо про картину «Мадам Ікс»

На портреті зображена відома світська красуня-американка Вірджині Амелі Авегно Готро, яка мешкала у Парижі. Вона славилася своєю драматично блідою шкірою, яку підкреслювала пудрою, і витонченим профілем. Подейкують, що Джон Сінгер ледве вмовив красуню позувати йому, адже вважав її ідеальною моделлю.

Картина «Мадам Ікс» Джона Сінгера Сарджента / © Getty Images

Робота «Мадам Ікс» Сарджента спричинила неабиякий скандал у Паризькому салоні. Глядачів обурила розпусна, на їхній погляд, поза жінки, занадто глибоке декольте і спущена з плеча бретелька сукні, які наче натякали на її готовність до зваблення. Через цькування розлюченої публіки і негативні відгуки критиків художник був змушений просити дирекцію зняти картину з виставки.

Джон Сінгер замалював скандальну бретельку і «підняв» її на плече, але це не врятувало ситуацію. Щоб захистити репутацію моделі, художник змінив назву на «Мадам Ікс», прибравши справжнє ім’я жінки. Тим не менш, скандал зруйнував репутацію Готро у вищому світі, а розчарований Сарджент переїхав до Лондона, щоб розпочати все з чистого аркуша. Картину він залишив собі.

Нагадаємо, Лорен Санчес напередодні Met Gala виступила на пресконференції у вінтажній коктейльній сукні з принтом «гусяча лапка» від John Galliano за понад 2 мільйона гривень.

