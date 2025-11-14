- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
З акцентом на пишному декольте: модель у мереживній сукні прийшла на івент у Нью-Йорку
Брукс Нейдер мала стрункий і гламурний вигляд.
Американська модель Брукс Нейдер відвідала презентацію капсульної колекції Alice + Olivia x Grateful Dead, яка відбулася у Нью-Йорку.
Для такої події вона обрала чорну мереживну сукню по фігурі з нюдовою підкладкою. Головним акцентом у її аутфіті було пікантне декольте, яке підкреслило її пишні груди.
Лук Нейдер доповнила чорним пишним коміром із екохутра, чорним клатчем із золотистою пряжкою і чорними босоніжками з пластиковими вставками.
Брукс зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із рожевими рум’янами і блиском на губах та молочний манікюр. Вона одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила масивними золотими сережками.
Нагадаємо, Брукс Нейдер на премію Glamour Women Of The Year Awards 2025 одягла розкішну червону сукню максі фасону «русалка».