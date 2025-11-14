З акцентом на пишному декольте: модель у мереживній сукні прийшла на івент у Нью-Йорку

Брукс Нейдер / © Getty Images

Реклама

Американська модель Брукс Нейдер відвідала презентацію капсульної колекції Alice + Olivia x Grateful Dead, яка відбулася у Нью-Йорку.

Для такої події вона обрала чорну мереживну сукню по фігурі з нюдовою підкладкою. Головним акцентом у її аутфіті було пікантне декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Лук Нейдер доповнила чорним пишним коміром із екохутра, чорним клатчем із золотистою пряжкою і чорними босоніжками з пластиковими вставками.

Реклама

Брукс зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із рожевими рум’янами і блиском на губах та молочний манікюр. Вона одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила масивними золотими сережками.

Нагадаємо, Брукс Нейдер на премію Glamour Women Of The Year Awards 2025 одягла розкішну червону сукню максі фасону «русалка».