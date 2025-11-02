З акцентом на пишному декольте: Сальма Гаєк у сукні з лелітками лаймового кольору з’явилася на галавечорі

Сальма Гаєк / © Associated Press

Реклама

Сальма Гаєк разом із чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно відвідала галавечір LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході вшанували досягнення діячів кіноіндустрії, моди і сучасного мистецтва.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

Актора постала перед фотографами в ефектному яскравому аутфіті. На ній була приталена сукня максі лаймового кольору, розшита лелітками, від бренду Gucci. Вбрання мало довгі рукави-кльош і глибоке декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Гаєк зробила хвилясте укладання, макіяж із персиковими рум’янами і молочний манікюр. Шию вона прикрасила розкішним кольє з дорогоцінним камінням і квітами, а руки — каблучками з камінням. У руці зірка тримала чорну сумку на металевій ручці.

Реклама

Сальма Гаєк / © Associated Press

Франсуа-Анрі Піно був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик, які завершив чорними лакованими туфлями.

Нагадаємо, Сальма Гаєк у чорній сукні з декольте-серцем з’явилася на благодійній вечері.