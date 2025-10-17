ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
288
1 хв

З акцентом на талії: Кім Кардашян викликала фурор в ефектній сукні таупового кольору

Її сукня була створена у фірмовому поєднанні скульптурних форм і сюрреалістичної розкоші відомого французького Модного дому.

Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Американська телезірка і підприємиця Кім Кардашян мала приголомшливий вигляд на заході в Лос-Анджелесі. Вона тепер стала ще й акторкою, тож відвідала прем’єру нового серіалу Раяна Мерфі «Все чесно», в якому зіграла одну з головних ролей.

Кім вирішила одягнути на червону доріжку творіння талановитого модельєра Деніела Роузберрі — креативного директора Модного дому Schiaparelli. Ця сукня була створена для кутюрної колекції весна-літо 2025.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Сукня мала горловину-галтер, а також американську пройму. Водночас талія зірки ідеально підкреслювалася завдяки фасону, а ось спідниця була складного таупового кольору та мала багато складок, драпірувань і шлейф. Образ Кім доповнила улюбленим макіяжем у коричневій гамі, діамантами та високою зачіскою у стилі двотисячних. Також увагу привертав довгий манікюр Кардашян — її нігті були дуже довгими та нафарбованими темним лаком. Такий акцент надавав образу драматизму.

Підтримати Кім на заході прийшла її мама Кріс Дженнер. 69-річна жінка з’явилася в міні від Givenchy з колекції осінь-зима 2025 — у сукні на запах лимонного кольору, яку прикрашав великий чорний бант.

Кім Кардашян та її мама Кріс Дженнер / © Associated Press

Кім Кардашян та її мама Кріс Дженнер / © Associated Press

Однак для Кім це не перший досвід гри в серіалах. Раніше вона також зіграла у дванадцятому сезоні серіалу «Американська історія жахів»

