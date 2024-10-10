З американською проймою та лелітками: зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк з'явилася на заході

Акторка підкреслила фігуру гламурним вбранням від відомого бренду.
33-річна зірка популярного серіалу "Емілі в Парижі" — акторка Ешлі Парк — відвідала світський захід у Нью-Йорку. Вона вийшла на червону доріжку церемонії Time100 Next, оскільки цього року опинилася серед лауреатів премії.
На Ешлі була гламурна сукня від Модного дому Elie Saab із колекції 2024 року. Приталена сукня була бежевого кольору, мала галтер і американську пройму, також її повністю прикрашала вишивка лелітками та бісером. Горловина та бічні вставки на вбранні були чорного кольору.
Носила це вбрання Ешлі у поєднанні з високою зачіскою та кількома гламурними прикрасами з камінням – сережками та браслетами. Її макіяж був у коричневій гамі.
Ешлі – одна із зірок, які часто носять українські бренди. У серіалі акторка була помічена у сукнях та кепі від українських дизайнерів, а на прем'єрі Емілі в Парижі з'явилася у сріблястому вбранні від бренду Lever Couture, який заснувала Леся Верлінг'єрі.
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