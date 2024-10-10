З американською проймою та лелітками: зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк з'явилася на заході

33-річна зірка популярного серіалу "Емілі в Парижі" — акторка Ешлі Парк — відвідала світський захід у Нью-Йорку. Вона вийшла на червону доріжку церемонії Time100 Next, оскільки цього року опинилася серед лауреатів премії.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

На Ешлі була гламурна сукня від Модного дому Elie Saab із колекції 2024 року. Приталена сукня була бежевого кольору, мала галтер і американську пройму, також її повністю прикрашала вишивка лелітками та бісером. Горловина та бічні вставки на вбранні були чорного кольору.

Носила це вбрання Ешлі у поєднанні з високою зачіскою та кількома гламурними прикрасами з камінням – сережками та браслетами. Її макіяж був у коричневій гамі.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Ешлі – одна із зірок, які часто носять українські бренди. У серіалі акторка була помічена у сукнях та кепі від українських дизайнерів, а на прем'єрі Емілі в Парижі з'явилася у сріблястому вбранні від бренду Lever Couture, який заснувала Леся Верлінг'єрі.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

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