З артмакіяжем і в банановій сукні з воланами: яскрава американська драг-квін на вулицях Лос-Анджелеса

З артмакіяжем і в банановій сукні з воланами: яскрава американська драг-квін на вулицях Лос-Анджелеса

46-річна драг-квін, акторка та дизайнерка костюмів вийшла у місто в образі, схожому на героїню з мексиканського серіалу.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила переможниця 6-го сезону RuPaul's Drag Race (американське конкурсне реалітішоу, в якому ведучий Ру Пол шукає найефектнішу драг-квін) – Б'янка Дель Ріо (справжнє ім'я – Рой Гейлок).

Драк-квін привернула увагу яскравим аутфітом. На Б'янці була сукня бананового кольору фасону "рибка" з воланами на плечах і хвостом з воланів. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Бьянка Дель Ріо / Getty Images

Свій образ Дель Ріо доповнила зачіскою з двома кісками, прикрашеними жовтими квітами.

На обличчі Б'янки був яскравий артмакіяж, який робив її обличчя ляльковим. У вухах у неї були жовті сережки-кільця, а на руці – жовтий широкий браслет.

Драг-квін була схожа на ефектну героїню із мексиканського серіалу. Мабуть, створюючи цей лук, вона надихалася образом мексиканської художниці Фріди Кало.

Нагадаємо, а драг-квін Aquaria вийшла на вулиці міста у відвертому образі. На ній була "гола" сукня-сітка, розшита стразами і камінням, з торочкою. Aquaria блиснула на камери сосками та нюдовими трусами з високою талією.

Aquaria / Getty Images

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