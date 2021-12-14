З артмакіяжем та блискучим манікюром: фіналістка "Холостяка-11" продемонструвала новорічний образ

З артмакіяжем та блискучим манікюром: фіналістка "Холостяка-11" продемонструвала новорічний образ

Юля "Зайка" підбирає собі лук для зустрічі Нового року.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – похизувалася в Instagram своїм гламурним аутфітом для святкування Нового року.

На фото вона постала у сріблястому блискучому вбранні та з укладанням. На обличчі вона мала гарний артмакіяж очей з яскравими тінями, сяючим гліттером і хайлайтером на верхній частині вилиць.

Юлія Бельченко / Instagram Юлії Бельченко

Свій образ "Зайка" доповнила довгим блискучим манікюром та сріблястими круглими сережками.

А переможниця "Холостяку-11" Анна Богдан нещодавно відсвяткувала свій день народження. На честь цього вона опублікувала знімок із фотосесії, на якому постала у сукні міді з оголеними плечима та пікантним вирізом у зоні декольте.

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