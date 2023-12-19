З асиметричною спідницею та золотим кольє: Сара Полсон відвідала прем'єру вистави на Бродвеї

У Нью-Йорку на Бродвеї стартувала нова вистава, головні ролі в якій зіграли відомі акторки Сара Полсон та Ель Фаннінг. Прем'єра відбулася 18 грудня і, звичайно, зірки вийшли на червону доріжку з цього приводу.

Сара Полсон з'явилася на фотоколлі в чорній сукні від бренду Alexandre Vauthier з колекції весна-літо 2024. Вбрання було з асиметричною спідницею і V-подібним декольте.

У верхній частині сукню також прикрашало невелике драпування та широкі плечі, а талію - ремінь із золотою пряжкою.

Завершила вона вбрання атласними чоботями та масивною золотою прикрасою на шиї з квіткою у вигляді коралів.

Сара Полсон / Фото: Getty Images

Опубліковано і деякі кадри з вистави. На сцені театру акторка була у джинсах, подовженій картатій сорочці та практично без макіяжу.

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Але Полсон не єдина акторка кіно, яка вирішила спробувати себе у театрі, оскільки також цього року на сцену виходила Джоді Комер, зігравши у виставі Prima Facie, яку показували у Лондоні. А ось на Бродвеї також сяяла Джесіка Честейн, оскільки грала у виставі "Ляльковий дім".

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