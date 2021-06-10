З авоською від Prada і в мереживному комбінезоні: Барбара Палвін знялася у сміливому фотосеті

Модель показала свою нову роботу в глянці.

27-річна угорська супермодель і один з "ангелів" Victoria's Secret — Барбара Палвін, стала головною героїнею літнього випуску італійської редакції журналу L'Officiel.

У фотосеті модель приміряла досить відверті образи. Вона позувала в чорному мереживному комбінезоні, з авоською від Prada, в сітчастих ботфортах і червоних ботфортах з вінілу, в лаковому тренчі і в інших сміливих луках.

(щоб подивитися всі образи моделі, перегортайте вправо)

Автором знімків став фешнфотограф Рікардо Гомес. У своєму Instagram він теж показав кілька кадрів з фотосесії.

Нагадаємо, раніше Барбара Палвін вже показувала обкладинку L'Officiel, на якій вона була зображена в чорній асиметричній сукні і в шкіряних рукавичках з металевою фурнітурою.

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