З бантом на грудях і з пишною спідницею: Ель Феннінг обрала цікавий образ для виходу у світ

25-річна Ель Феннінг відвідала вчора церемонію "Золотий глобус", яку називають репетицією "Оскара".

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Ель обрала для світського виходу сукню кольору шампанського з бантом на грудях та пишною спідницею від Pierre Balmain, поєднуючи вбрання з пісочними туфлями-човниками на підборах, легким макіяжем, перлинною каблучкою на пальці та кольє і сережками від Cartier. Біляве волосся дівчина зібрала в низький пучок.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, однією з найяскравіших зірок на "Золотому глобусі" була супермодель Гайді Клум, одягнувшись в червону корсетну сукню від бренду Sophie Couture з пишним подолом, розшитим бісером.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

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