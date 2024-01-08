З бантом на грудях: Різ Візерспун з'явилася в чарівному вбранні на церемонії в Беверлі-Гіллз

Минулими вихідними Голлівудська асоціація кінокритиків традиційно відкрила сезон нагороджень, відзначивши на церемонії "Золотий глобус" найкращих акторів, акторок, режисерів, фільми, музичні супроводи та всіх причетних до створення кіно.

Захід відбувся у Беверлі-Гіллз, а серед зірок, які красувалися на червоній доріжці, була цього разу акторка Різ Візерспун.

Вона з'явилася на заході у чарівній оксамитовій чорно-рожевій сукні.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Вбрання Різ було від бренду Monique Lhuillier. Сукня довжини міді, а в зоні декольте її прикрашала вставка з тафти, що нагадувала великий бант. Стилізувала вона сукню з блискучими діамантами від Tiffany & Co. та чорними туфлями на високих підборах від Jimmy Choo. Також у Різ був елегантний макіяж і зачіска.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Вперше на червону доріжку зірка прийшла з особливим гостем, адже цього разу її "плюс один" став старший син Дікон, якого вона народила у стосунках із Раяном Філіппом.

Різ Візерспун із сином / Фото: Associated Press

20-річний хлопець одягнув на церемонію класичний чорний смокінг.

Різ Візерспун із сином / Фото: Associated Press

Також серед гостей церемонії були Дженніфер Лопес у рожевій сукні від Nicole + Felicia, Марго Роббі у вбранні від Armani Privé, а також розкішна Тейлор Свіфт у зеленій сукні від Gucci.

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