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З бантом на грудях: Різ Візерспун з'явилася в чарівному вбранні на церемонії в Беверлі-Гіллз

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З бантом на грудях: Різ Візерспун з'явилася в чарівному вбранні на церемонії в Беверлі-Гіллз

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Зірка одягла для червоної доріжки сукню улюбленого фасону.

Минулими вихідними Голлівудська асоціація кінокритиків традиційно відкрила сезон нагороджень, відзначивши на церемонії "Золотий глобус" найкращих акторів, акторок, режисерів, фільми, музичні супроводи та всіх причетних до створення кіно.

Захід відбувся у Беверлі-Гіллз, а серед зірок, які красувалися на червоній доріжці, була цього разу акторка Різ Візерспун.

Вона з'явилася на заході у чарівній оксамитовій чорно-рожевій сукні.

Різ Візерспун / © Associated Press
Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Вбрання Різ було від бренду Monique Lhuillier. Сукня довжини міді, а в зоні декольте її прикрашала вставка з тафти, що нагадувала великий бант. Стилізувала вона сукню з блискучими діамантами від Tiffany & Co. та чорними туфлями на високих підборах від Jimmy Choo. Також у Різ був елегантний макіяж і зачіска.

Різ Візерспун / © Associated Press
Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Вперше на червону доріжку зірка прийшла з особливим гостем, адже цього разу її "плюс один" став старший син Дікон, якого вона народила у стосунках із Раяном Філіппом.

Різ Візерспун із сином / © Associated Press
Різ Візерспун із сином / Фото: Associated Press

20-річний хлопець одягнув на церемонію класичний чорний смокінг.

Різ Візерспун із сином / © Associated Press
Різ Візерспун із сином / Фото: Associated Press

Також серед гостей церемонії були Дженніфер Лопес у рожевій сукні від Nicole + Felicia, Марго Роббі у вбранні від Armani Privé, а також розкішна Тейлор Свіфт у зеленій сукні від Gucci.

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Дата публікації
Перегляди
286
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