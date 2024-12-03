З батьком, дітьми та молодим коханим: Мадонна поділилася рідкісним сімейним фото

Попдіва опублікувала сімейний знімок на честь Дня подяки.
У четвертий четвер листопада у США вшановується одне з головних національних свят – День подяки. Головна традиція цього дня – зібратися із сім'єю та друзями за святковим столом. І хоча цього року День подяки випадав на 28 листопада, селебріті продовжують ділитись сімейними фотографіями.
Так, 66-річна Мадонна опублікувала у своєму Instagram серію знімків, присвячених цьому дню.
На них вона знята зі своєю великою родиною – 93-річним батьком Сільвіо Ентоні Чікконе, доньками – 28-річною Лурдес, 18-річною Мерсі та 12-річними близнючками Стеллою та Естер, а також синами – 24-річним Рокко та 19-річним Девідом. У співачки двоє біологічних дітей та четверо названих.
"Ми народжуємось у сім'ях і створюємо свої. Згодом я все більше ціную ці мікрокосмоси життя, які танцюють навколо мене і щодня дають мені уроки. Моя сім'я пережила багато втрат цього року. Мій батько все витримав з гідністю. Дивитись, як він плаче на цвинтарі, коли ми ховали мого брата Крістофера, одразу після того, як він втратив дружину – це був момент, який я ніколи не забуду. Провести час із ним та всіма моїми дітьми на День подяки було Ліками для Душі”, — написала Мадонна під фото.
Також на світлинах зазнімкований і коханий співачки – 28-річний Акім Морріс.
Зазначимо, раніше 66-річна Мадонна потрапила під приціл папараці. Зірку помітили в Нью-Йорку, коли вона у супроводі охорони йшла до своєї машини.
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