З батьком, дітьми та молодим коханим: Мадонна поділилася рідкісним сімейним фото

У четвертий четвер листопада у США вшановується одне з головних національних свят – День подяки. Головна традиція цього дня – зібратися із сім'єю та друзями за святковим столом. І хоча цього року День подяки випадав на 28 листопада, селебріті продовжують ділитись сімейними фотографіями.

Так, 66-річна Мадонна опублікувала у своєму Instagram серію знімків, присвячених цьому дню.

Фото: Instagram Мадонни

На них вона знята зі своєю великою родиною – 93-річним батьком Сільвіо Ентоні Чікконе, доньками – 28-річною Лурдес, 18-річною Мерсі та 12-річними близнючками Стеллою та Естер, а також синами – 24-річним Рокко та 19-річним Девідом. У співачки двоє біологічних дітей та четверо названих.

Фото: Instagram Мадонни

Фото: Instagram Мадонни

Фото: Instagram Мадонни

Фото: Instagram Мадонни

"Ми народжуємось у сім'ях і створюємо свої. Згодом я все більше ціную ці мікрокосмоси життя, які танцюють навколо мене і щодня дають мені уроки. Моя сім'я пережила багато втрат цього року. Мій батько все витримав з гідністю. Дивитись, як він плаче на цвинтарі, коли ми ховали мого брата Крістофера, одразу після того, як він втратив дружину – це був момент, який я ніколи не забуду. Провести час із ним та всіма моїми дітьми на День подяки було Ліками для Душі”, — написала Мадонна під фото.

Фото: Instagram Мадонни

Також на світлинах зазнімкований і коханий співачки – 28-річний Акім Морріс.

Фото: Instagram Мадонни

Зазначимо, раніше 66-річна Мадонна потрапила під приціл папараці. Зірку помітили в Нью-Йорку, коли вона у супроводі охорони йшла до своєї машини.

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