З батьком за руку: 13-річна донька Вікторії та Девіда Бекхемів під прицілом фотографів

Вона прилетіла до Франції, щоб підтримати свою маму у важливий день.

Єдина донька Вікторії та Девіда Бекхемів – 13-річна Гарпер – відвідала Париж разом з батьками. У столиці Франції вони проводять зараз час, оскільки там у розпалі Тиждень моди і має відбутися показ нової колекції бренду Victoria Beckham сезону осінь-зима 2025–2026. Сім'я традиційно прибула до Франції, щоб підтримати Вікторію.

Гарпер помітили з батьком, коли вони після шопінгу поверталися до свого готелю. На дівчинці того дня були сіре худі, мішкуваті джинси світлого кольору та білі кросівки.

Гарпер Бекхем з батьком / Фото: Getty Images

Волосся Гарпер розпустила і йшла за руку з батьком, який теж мав стильний лук. Девід Бекхем одягнув пальто з коміром-стійкою, чорні штани та вельветову кепку. На очах у відомого футболіста були сонцезахисні окуляри.

Кількома днями раніше Гарпер також помітили з батьком на стадіоні. Вони сиділи на трибунах стадіону у Флориді під час матчу MLS між Inter Miami CF та New York City FC.

Гарпер Бекхем з батьком / Фото: Getty Images

Очікується, що відома родина відвідає і показ.

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