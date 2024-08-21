З безліччю рюшів і на підборах: розкішна Гайді Клум під прицілом папараці

Модель німецького походження, яка зараз є суддею у шоу America's Got Talent, потрапила під приціл папараці. 51-річну Гайді Клум заскочили, коли вона прямувала на запис програми.

На знаменитості того дня була романтична біла сукня у дрібний квітковий принт. Вбрання також мало тонкі бретельки, безліч рюшів і мереживні вставки.

Це ефектне вбрання зірка носила в поєднанні з босоніжками на високих підборах і великою білою сумкою-шопером. Також вона одягла сонцезахисні окуляри, кілька прикрас, зробила довгий червоний манікюр та легкий макіяж.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді обожнює подібний стиль, але іноді вибирає і оригінальні вбрання, які привертають увагу. Наприклад, зовсім нещодавно вона з'явилася на вулиці в оригінальних джинсах від The Attico, у яких були розрізи під сідницями.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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