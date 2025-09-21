З білими бровами і в «голому» бюстгальтері з пір’ям: світська левиця привернула увагу провокаційним аутфітом

Джордін Вудс / © Getty Images

Реклама

Американська світська левиця Джордін Вудс відвідала показ Luar під час Тижня моди у Нью-Йорку. Дівчина привернула увагу своїм провокаційним аутфітом.

Вудс постала перед фотокамерами у чорному прозорому боді, під яке одягла екстравагантний «голий» бюстгальтер. Ліф був прикрашений чорними намистинами й чорними аплікаціями з блискітками і пір’ям.

Джордін Вудс / © Getty Images

На Джордін також була об’ємна чорно-біла шуба з торочкою з бісеру, чорні волохаті штани і чорні босоніжки. Вона зробила високий пучок, насичений макіяж із акцентними білими бровами, французькі манікюр та педикюр. У вухах у знаменитості були цікаві металеві сережки, а на руці — каблучка з діамантами.