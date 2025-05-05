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- Шоу-бізнес
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З блакитною сумочкою і в сукні з принтом: Нікі Гілтон дорогою на коктейльну вечірку
Молодша сестра Періс Гілтон у стильному аутфіті відвідала вечірку напередодні Балу Інституту костюма.
Папараці заскочили Нікі Гілтон дорогою на коктейльну вечірку від Moda Operandi, яка відбулася напередодні Met Gala у розкішному готелі Twenty Two на Мангеттені.
Білявка обрала для свого виходу коротку кремову сукню з довгими рукавами і різнокольоровим принтом на морську тематику від бренду Versace. Талію вона підкреслила тканинним поясом із металевою круглою пряжкою у вигляді логотипа бренду.
Лук Нікі доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках і блакитною сумочкою Hermès Kelly. Волосся вона зібрала у хвіст і зробила насичений макіяж із персиковими тінями, пишними накладними віями і рожевим блиском. У вухах у Гілтон були сережки-цвяшки з білим і жовтим камінням, а на руках – каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Нікі Гілтон продемонструвала на івенті романтичний образ у сукні з квітковим принтом від бренду Rebecca Vallance.