З блідим макіяжем і без білизни: Олівія Вайлд з'явилася на благодійному заході

Акторка Олівія Вайлд, відома за роллю в серіалі "Доктор Гаус", з'явилася на заході зі збору коштів One Fair Wage у Gracias Madre у Західному Голлівуді.

Зірка одягла чорну сукню від італійського Модного дому Etro. Це була приталена сукня міді з довгими рукавами, яскравими манжетами та коміром. Сукня була трохи прозорою і білизни під неї Олівія не надягла.

Образ Олівія доповнила масивними чоботями на платформах, а також укладанням та макіяжем у персиковій гамі, який виглядав на обличчі зірки трохи блідо. З прикрас вона одягла лише пару золотих сережок.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

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