Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З блідим макіяжем і без білизни: Олівія Вайлд з'явилася на благодійному заході

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1428
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З блідим макіяжем і без білизни: Олівія Вайлд з'явилася на благодійному заході

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Вбрання вона обрала від відомого італійського бренду.

Акторка Олівія Вайлд, відома за роллю в серіалі "Доктор Гаус", з'явилася на заході зі збору коштів One Fair Wage у Gracias Madre у Західному Голлівуді.

Зірка одягла чорну сукню від італійського Модного дому Etro. Це була приталена сукня міді з довгими рукавами, яскравими манжетами та коміром. Сукня була трохи прозорою і білизни під неї Олівія не надягла.

Образ Олівія доповнила масивними чоботями на платформах, а також укладанням та макіяжем у персиковій гамі, який виглядав на обличчі зірки трохи блідо. З прикрас вона одягла лише пару золотих сережок.

Олівія Вайлд / © Getty Images
Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1428
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація