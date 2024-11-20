З блискітками та квітами: Ешлі Робертс одягла гламурну сукню на світський захід

У Ешлі що не день, то світська вечірка. Цього разу вона позувала фотографам на галавечорі.
43-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — з'явилася на новому заході в Лондоні. Вона відвідала благодійний галавечір Make Some Noise від Global, який відбувся у готелі Londoner.
Зірка одягла сукню від AZZI & OSTA креативного дизайну та ніжного рожево-лілового кольору. Сукня також гарно переливалася, оскільки була зроблена з досить блискучої тканини.
Що стосується дизайну вбрання та декору, то це була сукня на одне плече з вирізом на животі та спідниці. Її прикрашали великі 3D-квіти на плечі та стегнах, а також стрічки тканини. Вбрання Ешлі доповнила сріблястими босоніжками, декількома прикрасами та трохи "недбалою" зачіскою.
Цей благодійний галавечір Ешлі відвідала після того, як з'явилася на прем'єрному показі фільму "Wicked: Чародійка" у Лондоні. Зірка позувала перед фотографами у дуже ефектній сукні від бренду Celia Kritharioti смарагдового кольору та з декольте.
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