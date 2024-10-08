З блискучим ластовинням на обличчі: Тейлор Свіфт продемонструвала на собі б'ютітренд

У цьому образі суперзірка мала чарівний вигляд.
Вже кілька років соцмережі зачаровує милий б'ютітренд – блискуче ластовиння на обличчі. Дівчата різного віку наносять на свої щоки та перенісся блискітки, гліттер, клеять стрази і навіть спеціальні тату-перебивачки.
Такий макіяж має на обличчі завжди незвичайний вигляд, дівочий і цікавий, адже блискітки в гліттерах бувають абсолютно різних дизайнів: зірки, серця, кристали.
Любить макіяж з блискучим ластовинням і одна з найзнаменитіших і найбагатших співачок сучасності — Тейлор Свіфт. Зірку помітили із золотистим ластовинням на обличчі, яке чудово поєднувалося з її червоною помадою на губах та золотими прикрасами.
Тейлор також одягла картатий костюм від Vivienne Westwood, який складався із корсетного топу та мініспідниці.
Образ вона доповнила сумкою на ланцюжку, чоботями на масивних платформах та безліччю золотих прикрас від найвідоміших брендів: Jacquie Aiche, Maria Tash, Cartier.
У такому образі вона з'явилася на матчі з американським футболом, щоб підтримати свого бойфренда Тревіса Келсі — він учасник команди Канзас-Сіті Чіфс. Пара разом від 2023 року і часто з'являється разом та виявляють почуття публічно. Вони стали настільки популярними, що їх часто стали називати суперпарою.
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