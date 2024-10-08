З блискучим ластовинням на обличчі: Тейлор Свіфт продемонструвала на собі б'ютітренд

Вже кілька років соцмережі зачаровує милий б'ютітренд – блискуче ластовиння на обличчі. Дівчата різного віку наносять на свої щоки та перенісся блискітки, гліттер, клеять стрази і навіть спеціальні тату-перебивачки.

Такий макіяж має на обличчі завжди незвичайний вигляд, дівочий і цікавий, адже блискітки в гліттерах бувають абсолютно різних дизайнів: зірки, серця, кристали.

Любить макіяж з блискучим ластовинням і одна з найзнаменитіших і найбагатших співачок сучасності — Тейлор Свіфт. Зірку помітили із золотистим ластовинням на обличчі, яке чудово поєднувалося з її червоною помадою на губах та золотими прикрасами.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор також одягла картатий костюм від Vivienne Westwood, який складався із корсетного топу та мініспідниці.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила сумкою на ланцюжку, чоботями на масивних платформах та безліччю золотих прикрас від найвідоміших брендів: Jacquie Aiche, Maria Tash, Cartier.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

У такому образі вона з'явилася на матчі з американським футболом, щоб підтримати свого бойфренда Тревіса Келсі — він учасник команди Канзас-Сіті Чіфс. Пара разом від 2023 року і часто з'являється разом та виявляють почуття публічно. Вони стали настільки популярними, що їх часто стали називати суперпарою.

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