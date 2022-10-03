З боксерською капою та в гумових чоботях: Каньє Вест відвідав показ Balenciaga з чотирма дітьми від Кім

На показі, перед яким іх зазнімкували, була представлена епатажна колекція весна-літо 2023 року.

Американський репер, дизайнер, а також колишній скандальний чоловік Кім Кардашян, 45-річний Каньє Вест, прилетів до Парижа, щоб відвідати показ свого друга Демни Гвасалії, який відбувався у межах Тижня моди.

Каньє Вест / Фото: Getty Images

Але до столиці Франції Вест прилетів не сам, а разом із усіма своїми чотирма дітьми від Кім — дочкою Норт, сином Сейнтом, дочкою Чикаго та сином Салмом. Кім із ними не було.

Сфотографували родину, коли вони виходили із машини. Всі були з ніг до голови одягнені в темні оверсайз речі від Balenciaga, на чий показ прямували.

Каньє, Сейнт, Чикаго та Салм Вест / Фото: Getty Images

Норт Вест / Фото: Getty Images

У Каньє було дві кепки, які він міняв — сіра та чорна. А також його сфотографували з боксерською капою у роті з логотипом бренду.

Ймовірно, діти прийшли подивитися на дефіле батька, оскільки він відкривав шоу Balenciaga.

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