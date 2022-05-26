З браслетом-прапором на руці: латвійська акторка сяяла у Каннах з українською символікою

Маленьким аксесуаром знаменитість висловила свою підтримку.
25 травня у Франції відбувся показ довгоочікуваного фільму "Елвіс", який розповідає про знаменитого американського артиста Елвіса Преслі. Головну роль у байопіку зіграв Остін Батлер, а також там з'явилося ще кілька досить відомих акторів, серед яких був і знаменитий Том Генкс.
Прем'єру в Каннах відвідала величезна кількість знаменитостей із Голлівуду та Європи. Однією з гостей показу стала латвійська акторка Наталія Рюміна. На червоній доріжці зірка сяяла у довгій жовтій сукні з рюшами на декольте, а ось руку дівчини прикрашала синьо-жовта стрічка, що символізує прапор України. Таким чином, акторка висловила свою підтримку нашій країні.
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