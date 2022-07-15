З брендовою сумкою та на дорогому автомобілі: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Голлівудську суперзірку помітили у Лос-Анджелесі, коли вона виходила зі свого розкішного білого автомобіля Bentley. Джей Ло прямувала до танцювальної студії.

Дженніфер Лопес була одягнена в чорний спортивний лук, який складався з лосин з крокодиловим принтом, укороченої кофти та кросівок. Образ доповнювали великі сережки-кільця, сонцезахисні окуляри, а ось волосся вона зібрала у улюблену зачіску – високий хвіст.

Також Дженніфер велика шанувальниця брендових сумок і в її колекції не один розкішний аксесуар. Вчора знаменитість поєднала зі своїм аутфітом білу шкіряну сумку від Birkin, яка вважається однією з найдорожчих і важкодоступних для покупки.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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