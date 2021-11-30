З бронзовою засмагою та дуже довгим шлейфом: 59-річна Демі Мур позувала у сукні Fendi

З бронзовою засмагою та дуже довгим шлейфом: 59-річна Демі Мур позувала у сукні Fendi

У цьому образі вона мала приголомшливий вигляд.

Американська акторка Демі Мур прилетіла до Лондона, щоб відвідати щорічну церемонію Fashion Awards. Традиційно на заході збираються дизайнери, зірки, модники та стилісти, щоб дізнатися імена лауреатів заходу, які зробили найвидатніший внесок в індустрію моди цього року.

Демі Мур / Associated Press

Для своєї появи Демі обрала сукню від бренду Fendi трохи нижче колін з градієнтом, яка була повністю розшита камінням та бісером. Плечі у сукні були опущені, а ззаду її доповнював довгий шлейф із чорного шифону. Темний колір вбрання гарно поєднувався з бронзовою засмагою акторки.

Демі Мур та модельєр Кім Джонс / Associated Press

Образ завершили високі шкіряні рукавички, туфлі на прозорих підборах та маленький чорний клатч. На обличчі Мур був легкий макіяж.

Демі Мур / Associated Press

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