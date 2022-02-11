З брюнетки на ефектну блондинку: Ніколь Шерзінгер змінила імідж для знімання

З брюнетки на ефектну блондинку: Ніколь Шерзінгер змінила імідж для знімання

Артистка взяла участь у цікавому фотосеті.

43-річна співачка, учасниця The Pussycat Dolls та телеведуча Ніколь Шерзінгер показала у своєму Instagram свою нову фотосесію.

Артистка — ефектна брюнетка, але для чергових знімань змінила імідж і постала у кадрі в образі фатальної блондинки.

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Стилісти підібрали для Ніколь ефектне вбрання – червону сукню з високим розрізом, туфлі на високих підборах, мереживні штани та прозору чорну сукню з довгими рукавами. Фотографом виступив Frederic Monceau.

Образи Шерзінгер завершував макіяж зі стрілками та накладними віями.

"Трохи повеселилися", — написала співачка під фото.

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