З брюнетки на ефектну блондинку: Ніколь Шерзінгер змінила імідж для знімання

Артистка взяла участь у цікавому фотосеті.
43-річна співачка, учасниця The Pussycat Dolls та телеведуча Ніколь Шерзінгер показала у своєму Instagram свою нову фотосесію.
Артистка — ефектна брюнетка, але для чергових знімань змінила імідж і постала у кадрі в образі фатальної блондинки.
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Стилісти підібрали для Ніколь ефектне вбрання – червону сукню з високим розрізом, туфлі на високих підборах, мереживні штани та прозору чорну сукню з довгими рукавами. Фотографом виступив Frederic Monceau.
Образи Шерзінгер завершував макіяж зі стрілками та накладними віями.
"Трохи повеселилися", — написала співачка під фото.
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