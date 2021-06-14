З букетом соняшників: Різ Візерспун продемонструвала романтичний образ

Актриса тішиться приходу літа.

45-річна американська актриса Різ Візерспун показала в своєму фотоблогу красивий літній образ. Зірка серіалу "Ранкове шоу" позувала на галявині свого будинку.

Різ Візерспун / Instagram Різ Візерспун

Різ вдягла смугастий сарафан з воланами на бретельках з лінійки одягу свого бренду Draper James і шкіряні босоніжки. Свій романтичний образ актриса доповнила ніжним макіяжем, а в її руках був букет соняшників.

"Привіт, сонце", — лаконічно підписала знімок Візерспун.

До слова, Різ недавно повернулася з відпустки, яку проводила у океану. У своєму Instagram вона показувала коротке відео, в якому п'є якийсь рожевий коктейль, схожий на "Космополітен".

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі тривають знімання другого сезону серіалу "Ранкове шоу". Папарацці вдалося сфотографувати на знімальному майданчику актрису, яка зіграла головну роль у серіалі — Дженніфер Еністон, і її колегу Марка Дюпласса, який зіграв Чарлі "Чіпа" Блека, виконавчого продюсера The Morning Show.

Дженіфер Еністон / Getty Images

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