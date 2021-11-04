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З червоним манікюром і у вбранні з пір'ям: ефектний аутфіт Наомі Кемпбелл у Катарі

З червоним манікюром і у вбранні з пір'ям: ефектний аутфіт Наомі Кемпбелл у Катарі

Наомі Кемпбелл / Getty Images

Супермодель відвідала світський захід.

Наомі Кемпбелл вчора, 3 листопада, побувала на церемонії нагородження Fashion Trust Arabia Prize 2021, яка відбулася у Національному музеї Катару у Досі.

Перед камерами супермодель з'явилась в ефектному аутфіті. На ній була кремова асиметрична сукня з коротким передом і довгим задом. Вбрання було розшите гілочками-пір'ям, золотистим декором і перлами.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Getty Images

Верх Кемпбелл поєднала з білими прямими штанями та босоніжками кольору металік на високій платформі та підборах. Червоний манікюр мав гармонійний вигляд із цим взуттям. Одну ногу модель прикрасила золотим ланцюжком.

Волосся Наомі розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах, прикрасила шию діамантовим намистом, а руку – каблучкою з діамантами та смарагдом.

На церемонії в Катарі також побувала мама Ілона МаскаМей Маск, яка сяяла в екстравагантній блузці з пишними рукавами, цікавим декором на плечах та довгим шлейфом, а також у прямих штанах. Вбрання Мей поєднала з бежевими босоніжками.

Мей Маск / © Getty Images
Мей Маск / Getty Images

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