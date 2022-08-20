З червоним манікюром і в мінісукні зі шнурівками: американська порноакторка у відвертому образі прогулялася містом

Зірка фільмів для дорослих Ембер Лінн потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Для прогулянки жінка обрала сексуальний образ. На ній була чорна мінісукня з американською пройомою і шнурівками по боках, яка ідеально підкреслила її звабливу фігуру.

Ембер Лінн / Фото: Getty Images

Вбрання порноакторка скомбінувала з чорними босоніжками-ботильонами у сітку і на шпильках. На руці у неї був широкий золотий браслет з перлами, у вухах – масивні перлинно-золоті сережки із цього ж комплекту, а на обличчі – окуляри.

Ембер Лінн / Фото: Getty Images

Лінн зробила укладання, насичений макіяж і завершила образ довгим червоним манікюром.

Нагадаємо, у нашому матеріалі можна дізнатися, як склалися долі найвідоміших порноакторок.

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