З червоним манікюром і в сукні з розрізом: Ірина Федишин показала, що чоловік подарував їй на ювілей

З червоним манікюром і в сукні з розрізом: Ірина Федишин показала, що чоловік подарував їй на ювілей

Співачка продемонструвала ефектний образ, в якому вона приймала вітання з днем народження від чоловіка.

Сьогодні, 1 лютого, Ірина Федишин святкує своє 35-річчя. В Instagram артистка показала свій святковий образ і подарунок від чоловіка.

На фото і відео зірка постала у чорній обтислій сукні з відвертим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Аутфіт Ірина доповнила укладанням з легкими локонами, ніжним макіяжем, лаконічними сережками і червоним манікюром.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Чоловік Федишин – Віталій Човник – подарував їй величезний букет тюльпанів, а також велику чорну коробку з написом Love, в якій були повітряні кульки у вигляді червоних сердець. Але це ще не все – на дні коробки артистка знайшла путівку на Мальдіви. Ірина дуже зраділа такому подарунку.

"Друзі, дякую за неймовірну кількість привітань і теплих слів. p.s.: сьогодні зранку на мене чекав дуже приємний сюрприз", - підписала фото співачка.

Вітаємо артистку з днем народження!

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