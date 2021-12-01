З червоним манікюром та перлинними сережками: гарний образ "Холостячки" Злати Огнєвіч із фотосесії

Артистка виклала новий знімок у соцмережі.

Співачка та головна героїня реалітішоу "Холостячка" Злата Огнєвіч показала нову світлину із фотосесії авторства Natalia Dudych.

Артистка позувала у вбранні з напівоголеною спиною і з низьким хвостом. На обличчі у неї був ніжний макіяж. Вуха Злата прикрасила елегантними перлинними сережками. Червоний манікюр завершив лук Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Підписом до фото зірка заінтригувала шанувальників.

"Стільким хочеться з вами поділитися, це робитиму поступово. Головне, що зараз відбувається зі мною — трансформація та оновлення. Цей період згадуватиму з усмішкою, подякою Всесвіту за те, як він вміє дивувати і спрямовувати.

І ще! Моє переконання з приводу енергії, яка пронизує абсолютно весь простір, знаходить підтвердження у подіях, людях. Не хочу говорити вам заїжджену фразу: "Будьте обережні з думками та настановами, які посилаєте в простір", з нею все ясно і так.

А ось хочу сказати інше – МИСЛЕННЯ. Це основа всього й основа, на яку можна спиратися. Думати виключно позитивно – також не працює. Думати глибоко, усвідомлено, екологічно – ось що ВАЖЛИВО”, – написала під знімком співачка.

Раніше Злата продемонструвала сексуальний образ із цього фотосету: співачка позувала з аксесуаром у вигляді чорної смужки із золотою металевою вставкою на грудях замість бюстгальтера.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

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