З червоним волоссям і у довгому пальті: Меган Фокс і її наречений на ранковій прогулянці

Акторка проводить час у штаті Колорадо, насолоджуючись снігом та холодом. Напередодні Нового року її помітили фотографи.

Американська зірка — акторка Меган Фокс, відома за роллю у фільмі "Трансформери", потрапила під приціл папараці зі своїм нареченим — музикантом Колсоном Бейкером, більш відомим під псевдонімом Machine Gun Kelly.

Пара зараз проводить час на курорті в Аспені — улюбленому місці для зимового відпочинку у знаменитостей та мільйонерів.

Акторка була одягнена у довге чорне пальто, білу хутряну кофту з каптуром, а також кеди. Волосся у Меган ще червоного кольору. Також вона зробила макіяж та дуже довгі нігті. У руці зірка несла незвичайну сумку червоного відтінку.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Колсон також одягнувся для прогулянки незвично, оскільки поєднав широкі шкіряні штани з дутою короткою курткою і сорочкою. Також зазначимо, що у артиста нова зачіска з поголеними скронями.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Крім Меган в Аспені проводять зимові свята й інші зірки. Раніше папараці також помітили там Мераю Кері, а також Ріанну з сім'єю.

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