З червоними губами і фірмовою зачіскою: розкішна Діта фон Тіз відвідала оперу в Парижі

З червоними губами і фірмовою зачіскою: розкішна Діта фон Тіз відвідала оперу в Парижі

Елегантність — її друге я.

Зірка бурлеску Діта фон Тіз прилітала до Франції, щоб відвідати відкриття нового театрального сезону в Опері Гарньє, що в Парижі. Для галавечора зірка одягла чорну сукню від Elie Saab, яка була повністю розшита бісером і лелітками.

Рукава сукні били виконані в формі дзвону, а ось талію Діти підкреслював широкий чорний пояс. Також прикрасою цієї сукні став високий розріз збоку і невеликий шлейф.

Образ діва бурлеску доповнила своєю фірмовою зачіскою, стрілками на очах і червоною помадою. В руці вона тримала чорний клатч, а на зап'ясті у фон Тіз красувався сріблястий браслет у вигляді змії, що обвила її руку.

Діта фон Тіз / Getty Images

На вечірках в Європі американка з'являється останнім часом часто. Наприклад, в серпні Діта побувала на вечірці в Іспанії, яку організував відомий агент із нерухомості знаменитостей Марсель Ремус на честь відкриття вілли Remus.

Діта фон Тіз / Getty Images

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