З червоними лінзами та у плащі: український манекенник Кирило Романенко дебютував на показі Loewe

Січень хоч і добігає кінця, але все ж запам'ятається яскравими модними шоу, які минули в різних країнах. У багатьох Тижнях моди взяли участь українські дизайнери та моделі.

Під час Тижня чоловічої моди, що відбувався у Парижі, на подіум показу колекції Loewe весна-літо 2023, вийшов український манекенник Кирило Романенко. Для нього ця участь у шоу Loewe стала дебютною.

У новій колекції креативний директор бренду Джонатан Андерсон вирішив показати ангелів та демонів, оскільки деякі моделі виходили на подіум із невеликими крилами на спині, а інші з червоними очима, як Кирило.

На подіум українець вийшов у чорному комбінезоні, який доповнював шоколадний шкіряний плащ, лофери та сумка-хобо. В очах Кирила були лінзи.

Кирило Романенко / Фото: Getty Images

Описом луку Кирило поділився на своїй сторінці в Instagram.

Кирило Романенко / Фото: instagram.com/RomanenkoKiril

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