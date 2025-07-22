З червоною квіткою на грудях: красивий Педро Паскаль на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Педро Паскаль / © Associated Press

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Актор Педро Паскаль, якого багато хто знає і любить за ролями в таких культових серіалах, як «Гра престолів», «Мандалорець» і «Останні з нас», відвідав прем’єру фільму «Фантастична 4: Перші кроки» в Лос-Анджелесі. У цій картині актор зіграв одну з головних ролей разом із Ванессою Кірбі, Джозефом Квінном і Ебоном Мосс-Бакраком.

Педро одягнув білий приталений піджак з елегантним коміром і одним ґудзиком, а також чорні вільні штани. Але настрій у його образі створювали аксесуари — зокрема, червона квітка в нагрудній кишені та шарф у горошок на шиї, які надавали образу легкого шику.

Педро Паскаль / © Associated Press

Були і ще деякі деталі: біла майка, яку актор одягнув під піджак, гостроносі туфлі та окуляри в широкій чорній оправі.

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Також зазначимо, що біла майка, як на Педро, зараз дуже популярна серед чоловіків. Багато хто зрозумів, що вона зручна та пасує до незліченної кількості вбрань, тож стала неймовірно популярною цього літа, особливо в спекотні дні.