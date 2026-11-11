- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
З червоною помадою і в костюмі з жилетом: Леа Сейду у стильному образі прийшла на шоу
Французька акторка обрала для появи на телешоу маскулінний костюм, який їй чудово пасував.
Леа Сейду стала гостею «Вечірнього шоу» з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку.
Для своєї появи в ефірі Леа обрала сірий костюм в тонку смужку, який складався з широких штанів зі стрілками і приталеного жилета з V-подібним вирізом, декоративними клапанами кишень і застібками у вигляді маленьких металевих гачків.
Жилет Сейду поєднала з класичною білою сорочкою з відкладним коміром і довгими рукавами, застебнутою на всі ґудзики.
Аутфіт акторка доповнила чорними шкіряними туфлями на підборах. Леа зробила стильне укладання, макіяж з рожевими рум’янами і червоною помадою, а також червоний манікюр. Маленькі сережки і лаконічна каблучка завершили лук зірки.
Нагадаємо, Леа Сейду в ефектній сукні Louis Vuitton позувала на галавечорі.