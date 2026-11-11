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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

З червоною помадою і в костюмі з жилетом: Леа Сейду у стильному образі прийшла на шоу

Французька акторка обрала для появи на телешоу маскулінний костюм, який їй чудово пасував.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Леа Сейду

Леа Сейду / © Getty Images

Леа Сейду стала гостею «Вечірнього шоу» з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку.

Для своєї появи в ефірі Леа обрала сірий костюм в тонку смужку, який складався з широких штанів зі стрілками і приталеного жилета з V-подібним вирізом, декоративними клапанами кишень і застібками у вигляді маленьких металевих гачків.

Леа Сейду / © Getty Images

Леа Сейду / © Getty Images

Жилет Сейду поєднала з класичною білою сорочкою з відкладним коміром і довгими рукавами, застебнутою на всі ґудзики.

Аутфіт акторка доповнила чорними шкіряними туфлями на підборах. Леа зробила стильне укладання, макіяж з рожевими рум’янами і червоною помадою, а також червоний манікюр. Маленькі сережки і лаконічна каблучка завершили лук зірки.

Нагадаємо, Леа Сейду в ефектній сукні Louis Vuitton позувала на галавечорі.

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