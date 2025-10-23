- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
З червоною помадою і в сукні з високим розрізом: красива Наомі Воттс на прем’єрі серіалу у Лондоні
57-річна британська акторка мала вишуканий вигляд на заході.
У Лондоні відбулася прем’єра нового юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), яку відвідала одна з його героїнь — Наомі Воттс.
Акторка обрала для своєї появи атласну чорну сукню міді від Mugler з ефектним високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Вбрання також мало драпування на рукавах, акцентну талію і виточки.
Лук Воттс доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках Jimmy Choo і чорним клатчем-футляром зі стразами Judith Leiber. У Наомі була стильна зачіска, макіяж із контрастною червоною помадою і червоний манікюр.
Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, руки — каблучками з діамантами, а до вбрання прикріпила діамантову брошку з торочкою з каміння від Cartier.
Разом із Наомі на прем’єрі побували й інші героїні серіалу, серед яких: Кім Кардашян, Сара Полсон, Тейана Тейлор і Нісі Неш.
Нагадаємо, Наомі Воттс на прем’єру серіалу у Парижі одягла чорне вбрання від Valentino, яке складалося зі спідниці міді і мереживного «голого» топа, під яким був відсутній бюстгальтер.