Шоу-бізнес
97
1 хв

З червоною помадою і в сукні з високим розрізом: красива Наомі Воттс на прем’єрі серіалу у Лондоні

57-річна британська акторка мала вишуканий вигляд на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Associated Press

У Лондоні відбулася прем’єра нового юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), яку відвідала одна з його героїнь — Наомі Воттс.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Акторка обрала для своєї появи атласну чорну сукню міді від Mugler з ефектним високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Вбрання також мало драпування на рукавах, акцентну талію і виточки.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Лук Воттс доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках Jimmy Choo і чорним клатчем-футляром зі стразами Judith Leiber. У Наомі була стильна зачіска, макіяж із контрастною червоною помадою і червоний манікюр.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, руки — каблучками з діамантами, а до вбрання прикріпила діамантову брошку з торочкою з каміння від Cartier.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Разом із Наомі на прем’єрі побували й інші героїні серіалу, серед яких: Кім Кардашян, Сара Полсон, Тейана Тейлор і Нісі Неш.

Тейана Тейлор, Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш та Наомі Воттс / © Associated Press

Тейана Тейлор, Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш та Наомі Воттс / © Associated Press

Нагадаємо, Наомі Воттс на прем’єру серіалу у Парижі одягла чорне вбрання від Valentino, яке складалося зі спідниці міді і мереживного «голого» топа, під яким був відсутній бюстгальтер.

