З червоною сумкою і в жилеті з V-подібним вирізом: стильний вихід Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Getty Images

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Наомі Воттс потрапила до об’єктивів папараці у районі Трайбеці у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала стильний лук total blak.

На ній був подовжений жилет з широкими лацканами і V-подібним вирізом і широкі штани. Взута вона була у чорні босоніжки на танкетці. Аутфіт Наомі розбавила червоною місткою сумкою.

Наомі Воттс / © Getty Images

У неї було акуратне укладання, макіяж із червоною помадою, червоний педикюр, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах, золотий ланцюжок на шиї і каблучка на руці.

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Нагадаємо, Наомі Воттс відвідала церемонію вручення нагород Гільдії продюсерів, де постала у чорному смугастому костюмі і білій блузка з чорним бантом.