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З червоною помадою і в кроптопі з пір'ям: Надя Дорофєєва позувала на підлозі біля ванни

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13к
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З червоною помадою і в кроптопі з пір'ям: Надя Дорофєєва позувала на підлозі біля ванни

Співачка показала ефектний лук і проанонсувала вихід нового треку.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram фото, на якому вона сидить біля ванни і щось уважно читає у телефоні.

Артистка має ефектний вигляд. Одягнена вона у білий кроптоп із пір'ям, широкі чорні штани і білі шкарпетки.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Волосся Дорофєєва зібрала в низький пучок і зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.

У дописі до світлини артистка заінтригувала фоловерів рядками із нової пісні.

"і не винен тут ніхто
навіть той, хто не шукав
заборонену любов
різнокольорову love…

вже зовсім скоро", - написала Надя, натякаючи, що скоро прихильники зможуть почути новий трек від неї.

Нагадаємо, раніше співачка продемонструвала аутфіт у стильній чорній футболці із зображенням обкладинки українського паспорта. 

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