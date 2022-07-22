З червоною помадою і в кроптопі з пір'ям: Надя Дорофєєва позувала на підлозі біля ванни

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram фото, на якому вона сидить біля ванни і щось уважно читає у телефоні.

Артистка має ефектний вигляд. Одягнена вона у білий кроптоп із пір'ям, широкі чорні штани і білі шкарпетки.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Волосся Дорофєєва зібрала в низький пучок і зробила макіяж з акцентом на червоній помаді.

У дописі до світлини артистка заінтригувала фоловерів рядками із нової пісні.

"і не винен тут ніхто

навіть той, хто не шукав

заборонену любов

різнокольорову love…

вже зовсім скоро", - написала Надя, натякаючи, що скоро прихильники зможуть почути новий трек від неї.

Нагадаємо, раніше співачка продемонструвала аутфіт у стильній чорній футболці із зображенням обкладинки українського паспорта.

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