З червоною помадою і в сукні з розрізами: американська стилістка у спокусливому луку прийшла на вечірку

Американська стилістка Елізабет Салсер відвідала святкову вечірку Goop Beauty & Violet Grey у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала пікантний образ. На Елізабет була чорна асиметрична сукня з розрізами, через які вона продемонструвала свої стрункі ноги.

Елізабет Салсер / Фото: Getty Images

На Салсер були також чорні капронові колготи, чорні замшеві туфлі із золотими носками та об'ємна бежева шуба. Вона розпустила волосся, зробила яскравий макіяж із акцентом на червоній помаді, прикрасила вуха золотими сережками з камінням, шию – золотим ланцюжком, а пальці – каблучками.

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