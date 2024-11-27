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З червоною помадою і в сукні з розрізами: американська стилістка у спокусливому луку прийшла на вечірку

З червоною помадою і в сукні з розрізами: американська стилістка у спокусливому луку прийшла на вечірку

З червоною помадою і в сукні з розрізами: американська стилістка у спокусливому луку прийшла на вечірку

Елізабет Салсер / Фото: Getty Images

Елізабет Салсер мала спокусливий вигляд дорогою на паті.

Американська стилістка Елізабет Салсер відвідала святкову вечірку Goop Beauty & Violet Grey у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала пікантний образ. На Елізабет була чорна асиметрична сукня з розрізами, через які вона продемонструвала свої стрункі ноги.

Елізабет Салсер / © Getty Images
Елізабет Салсер / Фото: Getty Images

На Салсер були також чорні капронові колготи, чорні замшеві туфлі із золотими носками та об'ємна бежева шуба. Вона розпустила волосся, зробила яскравий макіяж із акцентом на червоній помаді, прикрасила вуха золотими сережками з камінням, шию – золотим ланцюжком, а пальці – каблучками.

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