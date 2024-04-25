З червоною помадою на губах: Ніколь Шерзінгер показала своє високоінтенсивне тренування

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – багато часу приділяє заняттям спортом, щоб завжди бути у своєї кращій формі. Часто до спортзалу вона ходить зі своїм бойфрендом – колишнім спортсменом та моделлю Томом Евансом.

Зірка віддає перевагу високоінтенсивним тренуванням, які швидко дають результат. Так, одне з них вона показала у своєму Instagram. Під час нього співачка використовувала гантелі, гирі та еспандери. Кожна вправа виконується протягом 30 секунд, а потім йдуть 2 хвилини відпочинку, і так повторюється 3-4 кола.

"Прокачай свої сідниці — це зробить тебе краще", — підписала відео Шерзінгер. Цікаво, що займалася артистка з макіяжем на обличчі, зокрема червоною помадою.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у сукні з пікантним декольте та розрізом до стегна прийшла на премію. Вона відвідала церемонію театральної премії Лоуренса Олів'є в Лондоні та отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мюзиклі режисера Джеймі Ллойда "Бульвар Сансет".

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

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