З червоною помадою на губах та сумкою-мушлею в руці: Гелену Крістенсен сфотографували у Нью-Йорку

Зірка весело провела час на гламурному світському заході.
55-річна Гелена Крістенсен — супермодель 90-х — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона відвідала вечірку Goop Beauty & Violet Grey у Chez Margaux.
Модель одягла з такої нагоди вбрання чорного кольору — ансамбль, який включав спідницю з високим посадженням і топбандо. На плечі вона накинула кардиган із ґудзиками.
Приголомшили в цьому луку аксесуари Гелени, адже вона доповнила образ балетками з перфорацією та дуже оригінальною сумкою у вигляді величезної мушлі. Макіяж модель зробила яскравим, як і манікюр — вона використовувала червоний відтінок помади та лаку для нігтів.
Нагадаємо, що Крістенсен також відвідувала цього року 77-й Канський кінофестиваль. На Гелені була тоді біла сукня Vivienne Westwood з корсетом, який підкреслював талію. Брителей у вбрання не було, але до нього кріпилася накидка з тонкої шифонової тканини, яка ефективно розвівалася і мала дуже довгий шлейф.
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