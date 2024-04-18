З червоною помадою та світлим волоссям: Ріанна кардинально змінила імідж і прийшла на вечірку

У цьому вбранні та з новою зачіскою вона мала розкішний вигляд.

Попзірка Ріанна, яка нещодавно змінила темні локони на світлі, знову трохи модифікувала стиль – додавши до зачіски чубчика. У такому образі вона з'явилася на вечірці з нагоди презентації колаборації кросівок FENTY x PUMA.

Ріанна / Фото: Associated Press

Захід відбувся у Лондоні, а зірка прийшла на нього в оверсайз-вбранні відтінку капучино.

Зокрема Ріанна одягла сорочку та штани, які доповнила пальтом, що було на кілька тонів світлішим, та кросівки.

Ріанна / Фото: Associated Press

Макіяж знаменитості був яскравим, оскільки вона зробила ідеальні чорні стрілки, нафарбувала очі блискучими тінями, а її губи прикрашала яскраво-червона помада.

Ріанна / Фото: Associated Press

Червоним був і манікюр. Її очі на деяких знімках прикрашали великі окуляри у роговій оправі у стилі 70-х. Завершили цей стильний лук безліч прикрас на шиї та руках.

Ріанна / Фото: Associated Press

Цей її вихід у світ стався після чуток про третю вагітність. Чи стане вона мамою ще однієї дитини, Ріанна не коментувала, хоча раніше і з'являлася на публіці в леопардовій мінісукні, яку носила у поєднанні з хутряною сумкою Louis Vuitton і на вагітну схожа не була.

Читайте також:

Образи Ріанни на світських заходах і у звичайному житті (29 фото)