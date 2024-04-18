З червоною помадою та світлим волоссям: Ріанна кардинально змінила імідж і прийшла на вечірку

У цьому вбранні та з новою зачіскою вона мала розкішний вигляд.
Попзірка Ріанна, яка нещодавно змінила темні локони на світлі, знову трохи модифікувала стиль – додавши до зачіски чубчика. У такому образі вона з'явилася на вечірці з нагоди презентації колаборації кросівок FENTY x PUMA.
Захід відбувся у Лондоні, а зірка прийшла на нього в оверсайз-вбранні відтінку капучино.
Зокрема Ріанна одягла сорочку та штани, які доповнила пальтом, що було на кілька тонів світлішим, та кросівки.
Макіяж знаменитості був яскравим, оскільки вона зробила ідеальні чорні стрілки, нафарбувала очі блискучими тінями, а її губи прикрашала яскраво-червона помада.
Червоним був і манікюр. Її очі на деяких знімках прикрашали великі окуляри у роговій оправі у стилі 70-х. Завершили цей стильний лук безліч прикрас на шиї та руках.
Цей її вихід у світ стався після чуток про третю вагітність. Чи стане вона мамою ще однієї дитини, Ріанна не коментувала, хоча раніше і з'являлася на публіці в леопардовій мінісукні, яку носила у поєднанні з хутряною сумкою Louis Vuitton і на вагітну схожа не була.
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