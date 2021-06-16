З червоною помадою та у сукні з вишивкою: Ірина Федишин продемонструвала розкішний образ

Артистка похизувалася красивим вбранням від української дизайнерки, в якому готує шанувальникам сюрприз.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео зі знімань, які відбувалися у місті Кам'янець-Подільський.

Співачка продемонструвала там розкішний образ у сукні довжини максі з органзи і з красивою вишивкою, пишними напівпрозорими рукавами від української дизайнерки Тетяни Палій.

Свій аутфіт зірка доповнила укладанням з локонами і насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді.

У дописі Ірина заінтригувала своїх фоловерів, написавши: "Готуємо для вас сюрприз до Дня незалежності України".

Шанувальники Федишин у захваті від її образу.

"Завжди дуже-дуже красива Ірина Федишин", "Ви неймовірна", Чудові ви та чудове місто", "Богиня", - написали вони у коментарях.

Нагадаємо, Ірина похизувалася луком у довгому помаранчевому кардигані із зелено-жовтими та сірими вставками. Під ним на зірці був світлий топ та білі джинси-скіні.

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