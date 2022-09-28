З червоною помадою та в прозорій сукні: Кейт Мосс прийшла на модний показ у ефектному луку

Образ Кейт був драматичним та дуже елегантним.

48-річна британська супермодель Кейт Мосс відвідала показ колекції весна-літо французького Модного дому Saint Laurent, який відбувався у Парижі 27 вересня. На шоу Кейт з'явилася у компанії свого молодого коханого – Миколи фон Бісмарка – британо-німецького фотографа.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Для заходу модель обрала total black look, в якому поєднувала напівпрозору чорну мінісукню з довгими рукавами та оборками, а також чорні колготки та сатинові босоніжки із пряжками.

Бюстгальтер під сукню модель не одягла, взявши приклад з інших знаменитостей, які підтримують моду на Free the nipple.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Як верхній одяг вона одягла шубу зі штучного хутра. Кейт носила цю річ трохи драматично, припустивши з плечей.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Яскравою плямою образу зірки став макіяж, оскільки вона підкреслила червоні губи, а от очі нафарбувала напівпрозорими тінями з шимером і зробила коричневі стрілки.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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