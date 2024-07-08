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З червоною сумкою і в сукні з принтом polka dot: американська інфлюенсерка продемонструвала жіночний образ

З червоною сумкою і в сукні з принтом polka dot: американська інфлюенсерка продемонструвала жіночний образ

З червоною сумкою і в сукні з принтом polka dot: американська інфлюенсерка продемонструвала жіночний образ

Пейдж Лоренц / Фото: Getty Images

Пейдж Лоренц мала чарівний вигляд на спортивному чемпіонаті.

Американська інфлюенсерка Пейдж Лоренц продемонструвала ніжний жіночний аутфіт на Вімблдонському тенісному чемпіонаті у Лондоні.

Вона одягла білу сукню А-силуету з чорним принтом polka dot без бретельок, яку скомбінувала з білими босоніжками і червоною сумочкою, прикрашеною брошкою з білим камінням.

Пейдж Лоренц / © Getty Images
Пейдж Лоренц / Фото: Getty Images

У неї була зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою, сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кліпси у вухах, браслет і годинник на зап'ястях, а також каблучки на пальцях.

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